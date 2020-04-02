دي بروينه يتعهد بالتعويض لمانشستر سيتي

أكد كيفن دي بروينه نجم مانشستر سيتي أنه سيلعب عامين إضافيين في نهاية مسيرته تعويضاً لفريقه عن الوقت المهدر خلال فترة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأدى تفشي فيروس “كوفيد – 19” إلى تعليق مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز حتى 30 أبريل الجاري على الأقل، وعلى الأرجح سيتم تأجيلها لفترة إضافية.

ولم يخض دي بروينه أي مباراة منذ الأول من مارس مع سيتي الذي حقق ثلاثية محلية نادرة الموسم الماضي بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا في إنجلترا والعالم.

وتأتي رغبة تمديد مسيرة لاعب الوسط البالغ 28 عاماً، بعد موسم مميز عوّض فيه فترة طويلة غاب فيها عن السيتيزين الموسم الماضي بسبب الإصابة.

وقال الدولي البلجيكي خلال فيديو مباشر على "إنستغرام" مع مواطنيه آكسيل فيتسل وروميلو لوكاكو: “أبلغت زوجتي بأني سألعب لفترة إضافية.

“بعد هذا الإغلاق، لا يمكنني البقاء في المنزل. قلت لها أني سأخوض سنتين إضافيتين. حان الوقت للعب كرة القدم مجدداً. افتقدها وهذا أمر صعب. لكننا لسنا مهمين، وكرة القدم ليست مهمة. الناس يحبون كرة القدم، لكن يجب أن نبقى سالمين”.

وكشف النجم البلجيكي أن عائلته، بمن فيهم طفلاه، عانت كثيراً من المرض خلال فترة الإغلاق، لكنه أشار إلى تحسن حالة أفراد العائلة راهناً: “أنا في المنزل منذ أسبوعين. في البداية، عانت عائلتي وأولادي من المرض قليلاً، فقلقت نوعاً ما لكنهم تحسنوا الآن.

“تطلب الأمر ثمانية أو تسعة أيام، لكن لحسن الحظ تحسنوا الآن... يسأل الناس لماذا لست متواجداً في بلجيكا. هذا لأني معزول ذاتياً في إنجلترا. أعيش هنا وأتواجد مع عائلتي وأطفالي”.