دي بروينه يحذر ليفربول من تكرار سيناريو الموسم الماضي

حذر النجم كيفين دي بروينه متوسط ميدان مانشستر سيتي من تكرار سيناريو العام الماضي بالنسبة لليفربول فيما يتعلق بالمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي.

وكان سيتي قد تعادل مع توتنهام في المرحلة الثانية، قبل أن يخسر من نوريتش سيتي في المرحلة الماضية، ليتسع الفارق بينه وبين المتصدر ليفربول إلى 5 نقاط بعد مرور 5 مراحل فقط.

وحول ذلك، قال دي بروينه أن ذلك لا يعني شيئاً في بداية الموسم، خاصة وأن المنافسة على اللقب تمر بالعديد من التقلبات على مدار المراحل الـ 38.

وأضاف: "في الموسم الماضي وصل الفارق بيننا وبين ليفربول إلى 7 نقاط، وفي نهاية الموسم حسمنا اللقب، الضغط في إنجلترا من الممكن أن يفعل أي شيء.

"ما زال أمامنا 33 مرحلة لحسم اللقب، الجميع معرض للخسارة خاصة مع ضغط المباريات المحلية والأوروبية، نحن سنلعب حتى المرحلة الأخيرة ولن نستسلم".

يذكر أن ليفربول خسر سباق الدوري الإنجليزي الموسم الماضي بفارق نقطة واحدة عن البطل مانشستر سيتي، بعدما جمع الريدز 97 نقطة، مقابل 98 نقطة للسيتيزنز.