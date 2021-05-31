دي بروينه يعاني من كسرين في الوجه

أعلن قائد مانشستر سيتي الإنجليزي الدولي البلجيكي كيفين دي بروينه أمس الأحد، أنه يعاني من كسرين في وجهه بسبب اصطدامه بمدافع تشيلسي الدولي الألماني أنتونيو روديغر في نهائي دوري أبطال أوروبا.

تأتي هذه الأنباء قبل أقل من أسبوعين من انطلاق بطولة يورو 2020.

وقال الدولي البلجيكي في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": «لقد عدت للتو من المستشفى، التشخيص هو كسر حاد في الأنف وكسر في المحجر الأيسر، أشعر أني بحالة جيدة الآن، ما زلت محبطاً بالنسبة لخسارتنا بالأمس، بالطبع، لكننا سنعود».

واصطدم دي بروينه بقوة مع روديغر مطلع الشوط الثاني في المباراة النهائية التي خسرها فريقه 0-1، حيث اضطر إلى ترك الملعب بعين منتفخة في الدقيقة 60.

وتلقى مدافع تشيلسي بطاقة صفراء بسبب الخطأ.