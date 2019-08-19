دي بروينه يفضل "المدرسة القديمة" في التحكيم

يفضل كيفين دي بروينه، لاعب خط وسط مانشستر سيتي "المدرسة القديمة" فيما يخص عدم اعتماد التحكيم على تقنية الفيديو، رغم تأكيده على أنه لا يعاني من مشاكل مع هذا النظام في كرة القدم.

ويستعين الدوري الإنجليزي الممتاز بتقنية الفيديو لأول مرة هذا الموسم بعد تطبيقها في العديد من المسابقات الكبرى خلال الأشهر الأخيرة، وكانت ردود الفعل متباينة بين اللاعبين والمدربين والجماهير.

وقال البلجيكي لهيئة الإذاعة البريطانية: "من الغريب أن تسجل هدفاً في الدقيقة الأخيرة ثم يُلغى، لكن يجب أن نتقبل الأمر.

"أنا مع المدرسة القديمة وأحب سير المباراة والحماس، لكن إذا أردنا أن نطور اللعبة فلا بأس".

وأتم دي بروينه: "لا مشكلة لدي مع القواعد، يجب أن تُحترم، لكن يجب النظر إليها بعناية لأن الوضع جنوني".