دي بروينه يكشف عن حديثه مع محرز قبل الركلة الحرة

تحدث كيفين دي بروينه، نجم وسط مانشستر سيتي، عن الانتصار الذي حققه على حساب مستضيفه باريس سان جيرمان بنتيجة (2-1)، أمس الأربعاء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال دي بروينه في تصريحات عقب المباراة لشبكة "بي تي سبورت": "كانت مباراة من شوطين، بدأنا بصورة جيدة في أول 10 دقائق وسيطرنا بعض الشيء، لكنه فريق مميز ويملكون جودة عالية في الأمام، واستقبلت شباكنا هدفاً بطريقة سيئة.

"بعد 25 دقيقة غيرنا من أسلوب الضغط وأصبح الأمر أفضل، كان الشوط الثاني أفضل وأفضل، كنت محظوظاً بتسجيل الهدف الأول، لكننا لعبنا كرة قدم وأبلينا البلاء الحسن، عابنا التسرع في الشوط الأول، هذه ليست طريقتنا كفريق.

"في الشوط الثاني حاولنا إيجاد المساحات بصبر أكبر، وكان التطور الذي أحرزناه كفريق جيداً، لا تزال هناك مباراة أخرى وعلينا التركيز عليها.

"نعرف بأن هناك لحظات سنعاني فيها، نعرف كم هم فريق جيد، لكن نعرف أننا نملك أيضاً الجودة للعب بصورة جيدة في المباراة الثانية".

وعن الهدف الذي سجله: "وضعت الكرة في مكان مثالي، مكان صعب للغاية على حارس المرمى حيث يتوقع أن يلمس أي لاعب الكرة".

وبشأن حديثه مع رياض محرز قبل الهدف الثاني: "واصلنا بعدها التقدم وسجلنا هدفاً جيداً عن طريق رياض، سألني قبل تنفيذ المخالفة عما إذا كان بإمكانه تسديد الركلة، فأجبته: نعم، إذا كنت تثق بنفسك، وسجل الهدف، وبالتالي من أنا لأقول أي شيء؟"