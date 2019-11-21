دي بروينه ينتقد قرعة يورو 2020

انتقد نجم منتخب بلجيكا كيفن دي بروينه الطريقة المعتمدة لسحب قرعة مسابقة يورو 2020 معتبراً بأنها "فضيحة" وأن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) سيواجه صداعاً لضمان لعب جميع الدول المضيفة المتأهلة على أرضها.

وستسحب قرعة النهائيات في العاصمة الرومانية بوخارست يوم السبت 30 من الشهر الجاري.

وتقام المسابقة صيف العام القادم لأول مرة في 12 مدينة مضيفة في 12 دولة مختلفة، على أن يستضيف ملعب ويمبلي في لندن المواجهة النهائية.

وضمن 20 منتخباً تأهله إلى النهائيات ولا يزال هناك 4 بطاقات يتنافس عليها 16 منتخبا سيخوضون دوراً فاصلاً (بلاي أوف) في مارس المقبل.

ومع اضطرار يويفا لتأكيد أن الدول المضيفة المتأهلة ستخوض مبارياتها في دور المجموعات على أرضها، ومع إبقاء بعض المنتخبات بعيدة عن بعضها لأسباب سياسية، فقد تمت إزالة الكثير من التشويق من القرعة المرتقبة.

فعلى على سبيل المثال، لا تستطيع أوكرانيا وروسيا مواجهة بعضهما البعض بسبب النزاع السياسي الواقع بينهما. هذا يعني أن المجموعة الثانية باتت شبه معلومة الملامح حيث بات أكيداً أن بلجيكا (رأس المجموعة) ستواجه روسيا والدنمارك (كلاهما سيستضيف مباريات على أرضه)، تاركين بذلك مكاناً واحداً للقرعة.

وقال دي بروينه نجم مانشستر سيتي للتلفزيون البلجيكي بعد فوز فريقه 6-1 على قبرص الثلاثاء: "إنها فضيحة بصراحة، كرة القدم لم تعد كرة قدم حقاً، أصبحت عملاً تجارياً. كلاعب عليك أن تعتاد على ذلك، لكن بالنسبة لي فهي تزييف المنافسة. ستسرق المتعة من القرعة".

في الوقت نفسه أبدى مدرب المنتخب الهولندي رونالد كومان انزعاجه من أن فريقه قد وضع بالفعل في نفس المجموعة (الثالثة) التي ترأسها أوكرانيا.

وقال لصحيفة "دي تليغراف" "لا أفهم هذا الشكل الجديد حقاً. سألت اتحاد بلدي ما إذا كان لا يزال علي الذهاب إلى القرعة".

وتحتل كل من بلجيكا (المجموعة الثانية) وإيطاليا (الأولى) وإنجلترا (الرابعة) وألمانيا (السادسة) وإسبانيا (الخامسة) وأوكرانيا (الثالثة) رؤوس مجموعاتها بناء على نتائجها في التصفيات، وبالتالي فإن فرنسا (بطلة العالم 2018)، والبرتغال (بطلة أوروبا 2016)، أتيا في التصنيف الثاني والثالث على التوالي.

ستُجرى قرعة الدور الفاصل (بلاي اوف) يوم الجمعة، حيث ستحصل المنتخبات على فرصة أخيرة من أجل التأهل إلى المسابقة الأوروبية.

وبات معلوماً سلفاً في المستوى الثاني من البلاي أوف أن البوسنة والهرسك ستستضيف آيرلندا الشمالية، في 26 مارس المقبل.

وتحل جمهورية إيرلندا في ضيافة سلوفاكيا، يلعب بعد ذلك الفائزان ليحدد المتأهل إلى النهائيات عن هذا المستوى.

كما ستلعب النرويج في مواجهة صربيا، في التصنيف الثالث، وجورجيا ضد بيلاروسيا وجمهورية شمال مقدونيا ضد كوسوفو.

وتبقى القرعة لحسم بقية المواجهات. تصنيف المنتخبات المتأهلة:

التصنيف الأول: بلجيكا وإيطاليا وإنجلترا وألمانيا وإسبانيا وأوكرانيا.

التصنيف الثاني: فرنسا وبولندا وسويسرا وكرواتيا وهولندا وروسيا.

التصنيف الثالث: البرتغال وتركيا والدنمارك والنمسا والسويد والتشيك.

التصنيف الرابع: ويلز وفنلندا والفائزون من البلاي أوف.

المباريات الفاصلة:

التصنيف الأول: آيسلندا بالاضافة إلى ثلاثة منتخبات أخرى من بين بلغاريا وإسرائيل والمجر ورومانيا.

التصنيف الثاني: البوسنة والهرسك ضد آيرلندا الشمالية وسلوفاكيا ضد جمهورية آيرلندا.

التصنيف الثالث: اسكتلندا ضد أحد المنتخبات الأربعة بلغاريا وإسرائيل والمجر ورومانيا، النرويج ضد صربيا. التصنيف الرابع: جورجيا ضد بيلاروسيا وجمهورية شمال مقدونيا ضد كوسوفو.