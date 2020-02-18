دي بور: زياش أفضل من محرز

أشاد الكثيرون بالخطوة التي قام بها النجم حكيم زياش، الذي أعلن تشلسي قبل أيام قليلة ضمه بداية من الصيف القادم، مقابل 45 مليون يورو، بعد الاتفاق مع أياكس أمستردام.

وأعطى مدافع أياكس السابق، رونالد دي بور، رأيه في صفقة انتقال النجم المغربي إلى النادي اللندني، حيث يراه اللاعب الذي يملك الإمكانات والمهارة اللازمة التي تسمح له في التألق بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال دي بور في تصريحات نقلها موقع "ترايبال فوتبول" اللندني: "أنا ضد الأفكار التي تقول أن زياش غير قادر على التأقلم مع الكرة الإنجليزية بسبب بنيته الجسدية، هذا غير منطقي، بالعكس أرى أن ذلك سيجعله سبباً في التأقلم أكثر، هنا نرى في هولندا تقديمه لأشياء لا تصدق.

"هل ترى أن لدافيد سيلفا وليونيل ميسي وأندريس إنييستا بنية جسدية كبيرة، طبعاً لا لكن لديهم الكثير من المهارة والقدرات التي سمحت لهم بالتألق، وهكذا سيكون الحال مع زياش".

ويرى دي بور، في زياش نسخة مطوّرة من نجم مانشستر سيتي، رياض محرز، مؤكداً أن المغربي يتمتع بجودة أكبر من الجزائري، وختم تصريحاته بقوله: "دعونا ننتظر بدايته ونمنحه وقتاً للتأقلم، أراه يشبه كثيراً رياض محرز، بل ويتمتع بجودة أعلى منه".