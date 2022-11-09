دي خيا: مانشستر يونايتد كان يفضل تجنب برشلونة

اعترف الإسباني دافيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد بأن فريقه كان يفضل تجنب مواجهة برشلونة في دور الـ 32 من بطولة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).

ويعتبر البارسا ثاني المرشحين للظفر باللقب بعد آرسنال في نسخة هذا الموسم من المسابقة، وتمنى الكثيرون ألا يضطروا لمواجهته في هذه المرحلة المبكرة من المنافسات.

ماذا قال دي خيا عن مواجهة برشلونة ويونايتد؟

كشف الحارس العملاق في تصريحات إعلامية نقلها موقع "ترايبل فوتبول": "نعرف أنه فريق عظيم، أعتقد أنهم يلعبون بشكل جيد.

"بالطبع إنه خصم كنا نفضل تجنبه، لكن إذا أردت أن تفوز بلقب الدوري الأوروبي، ستكون مطالباً بمواجهة فرق كبيرة، وبرشلونة أحد هذه الفرق.

"ستكون مواجهة مميزة للمشجعين، وسنحاول الفوز في المباراتين أمام هذا الخصم."