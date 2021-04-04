دي خيا مرشح للرحيل عن مانشستر يونايتد

يبدو أن مستقبل دافيد دي خيا «30 عاماً» حارس مانشستر يونايتد أصبح على «المحك» بعد التألق اللافت لزميله الشاب دين هندرسون، واقتناع أولي غونار سولشاير المدرب بقدراته وموهبته وجدارته، بأن يكون الحارس الأساسي للشياطين الحمر.

دفع هذا الوضع الجديد في أولد ترافورد، دي خيا إلى التفكير بجدية في الرحيل نهاية الموسم، رغم أنه ما زال في عقده موسمان آخران.

وذكر موقع «ياهو سبورت» أن إدارة يونايتد لن تمانع في التخلص من الحارس الإسباني الذي يتقاضى راتباً أسبوعياً ضخماً «350 ألف جنيه استرليني»، في ظل ميل سولشاير لإشراك هندرسون أساسياً في المباريات، وهو ما يفعله منذ سفر دي خيا إلى إسبانيا وبقائه لأكثر من شهر إلى جوار زوجته التي وضعت مولودها الأول.

واستطاع هندرسون أن يقدم أوراق اعتماده من أول مباراة شارك فيها مع «الشياطين الحمر».

وأضاف الموقع أن سولشاير سبق أن حذر دي خيا من الاستناد إلى تاريخه الطويل وألقابه حارساً للمرمى، للمشاركة أساسياً كل مباراة، مؤكداً له أن ما يأخذه في الاعتبار في المقام الأول، هو الأداء والتألق في المباريات وليس الألقاب، وهذا ما نجح فيه هندرسون من أول مباراة خاضها في غياب دي خيا.

وكشفت مصادر أن يوفنتوس وباريس سان جرمان وبايرن ميونيخ تترقب باهتمام ما سينتهي إليه موقف دي خيا، للدخول في مفاوضات من أجل ضمه.

يذكر أن دي خيا يلعب لمانشستر يونايتد منذ عام 2011 بعدما جاء من أتلتيكو مدريد، وشارك في 434 مباراة بجميع المسابقات، وحصل معه على 7 ألقاب.