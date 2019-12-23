دي خيا: 6 أخطاء قاتلة

أهدى خطأ فادح من دافيد دي خيا، حارس مانشستر يونايتد، الفوز 0-2 لواتفورد متذيل ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، ليحقق الفريق اللندني أول انتصار على أرضه هذا الموسم، بعد تسديدة ضعيفة من إسماعيلا سار في الدقيقة 50.

وجاء الهدف الثاني من ركلة جزاء بعد 4 دقائق من الهدف الأول.

وتعد أخطاء الحارس الإسباني الأكثر خلال عام 2019 والتي أدت إلى استقبال شباكه 6 أهداف.

وقدم يونايتد، الذي فشل في الاستفادة من فوزين متتاليين على توتنهام هوتسبير ومانشستر سيتي، حامل اللقب، في وقت سابق هذا الشهر، أداءً ضعيفاً آخر وفشل في تسديد أي كرة على المرمى في الشوط الأول.

وشارك بول بوغبا، أغلى لاعب في تاريخ النادي، للمرة الأولى مع يونايتد منذ ظهوره أمام آرسنال في 30 سبتمبر بعدما نزل الملعب كبديل في الشوط الثاني، لكنه نادراً ما هدد مرمى بن فوستر حارس واتفورد.