دي روسي: لم أشاهد لاعب وسط أفضل من إنييستا

أكد دانييلي دي روسي تعاقد بوكا جونيورز الجديد أن أسطورة برشلونة أندريس إنييستا هو أفضل لاعب وسط في التاريخ خلف نجم الأرجنتين السابق خوان رومان ريكيلمي.

وقال الإيطالي في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "لدي مجموعة على تطبيق واتساب مع أصدقائي نتحدث فيها عن كرة القدم وبالتحديد نجوم خط الوسط وصورة المجموعة تعود لخوان ريكليمي.

"أعتقد أنه أفضل لاعب خط وسط شاهدته لكنه يأتي بعد إنييستا الذي أراه أكثر لاعبي الوسط تكاملاً على الإطلاق سواء مع برشلونة أو منتخب إسبانيا".

كما تطرق للحديث عن مقابلة دييجو مارادونا بقوله: "عائلتي لم تصدق أننا جلسنا سوياً لثلاث ساعات.

"ملعب بومبونيرا خيالي، شعرت بالفخر للعب عليه وانتظر مواجهة ريفر بلايت هناك في السوبر كلاسيكو، ستكون مباراة من نوع آخر".

يذكر أن صاحب الـ 36 عاماً سجل هدفاً في ظهوره الأول مع بوكا جونيورز خلال المواجهة التي خسرها فريقه بركلات الترجيح في كأس الأرجنتين.