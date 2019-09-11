دي لاورينتيس: الغضب سلاح نابولي أمام ليفربول

شدد أوريليو دي لاورينتيس رئيس نابولي على أن فريقه يجب أن يدخل أرض الملعب أمام ليفربول، بحالة كبيرة من الغضب، من أجل تحقيق الفوز.

ويستعد نابولي لمواجهة الريدز في الـ 17 من الشهر الجاري ضمن الجولة الأولى من مرحلة مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وقال دي لاورينتيس، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "هزمنا ليفربول في مباراة ودية بنتيجة كبيرة (4-0)، لكني لا أريد أن يمنحنا هذا راحة بال.

"علينا أن ندخل الملعب ونحن في حالة غضب كبيرة جداً وتركيز شديد كما لو أننا نخوض مباراة الموسم، لأن كل مواجهة يجب أن تكون لقاء الموسم، وبهذه الطريقة يمكننا تحقيق أهدافنا".

وأشار دي لاورينتيس إلى أنه كان من المفترض استبعاد كاليدو كوليبالي من مباراة يوفنتوس الماضية، لعدم جاهزيته.

وفي هذا الصدد، صرح المنتج السينمائي الشهير: "في بعض الأحيان لا يكون من الضروري احترام مستويات أهمية أعضاء الفريق، فإذا وصل أحد اللاعبين متأخراً فيجب أن يترك مجالاً لمن هو أكثر جاهزية، لكن أيضاً من الصعب أن نترك الأفضل، ولهذا السبب لا يمكننا أن ننسب الأخطاء إلى (المدرب كارلو) أنشيلوتي".

وخسر نابولي في الرحلة الثانية من الدوري الإيطالي، أمام مستضيفه يوفنتوس، بنتيجة (3-4)، في مباراة شهدت تسجيل كوليبالي، مدافع البارتينوبي هدف الفوز ليوفي بالخطأ في مرماه في الثواني الأخيرة من اللقاء.