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دي ليخت: إنتر ليس أفضل من يوفنتوس

منشور 02 تشرين الأوّل / أكتوبر 2019 - 03:06
ماتيس دي ليخت
ماتيس دي ليخت

أكد ماتيس دي ليخت، مدافع يوفنتوس، تحمسه لخوض اللقاء القادم للفريق أمام إنتر في قمة الدوري الإيطالي، مؤكداً أنه لا يزال يتأقلم مع أسلوب لعب الفريق.

وقال الدولي الهولندي: "مواجهة إنتر ويوفنتوس قمة حقيقية، لا أستطيع الصبر لخوض هذا اللقاء، إنتر ليس أفضل من يوفنتوس، ونحن جاهزون.

"ما زلت أتأقلم مع أسلوب اللعب والأمر جميل، خوض مباراة دون أخطاء ليس سهلاً، إيطاليا تغيرت وليس كل الفرق تدافع مثل الماضي، والبعض يلعب بدفاعات عالية.

"لست الوحيد الذي يتأقلم هنا، حتى (المدرب ماوريتسيو) ساري، بدأت بصعوبة والآن أنا أتطور مع مرور الوقت وأتحسن".

ويحل يوفنتوس ضيفاً الأحد القادم على إنتر ضمن المرحلة السابعة من الدوري الإيطالي.

Via SyndiGate.info


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