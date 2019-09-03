دي ليخت: التواجد في يوفنتوس أصعب مما تخيلت

قال ماتياس دي ليخت مدافع يوفنتوس أن كل شيء يخص اللعب في صفوف فريقه الجديد صعب فوق ما كان يتخيله.

وشارك الدولي الهولندي مع السيدة العجوز في المباراة الرسمية الأولى له أمام نابولي السبت الماضي، في مباراة فاز فيها يوفي بصعوبة بالغة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

وتعرض دي ليخت للكثير من الانتقادات خلال المباراة نظراً لأخطائه المتكررة التي تسببت في أهداف نابولي الثلاثة، مما دفعه للتحدث عن صعوبة الأمر.

وعلى خلفية استدعائه لمنتخب هولندا من أجل خوض مباريات تصفيات كأس الأمم الأوروبية، قال دي ليخت أن الأمور في يوفنتوس بالفعل أصعب مما كان يتخيلها.

وأوضح: "التكيف مع كرة القدم الإيطالية صعب، لأنها تتطلب الكثير من العمل والجهد والتركيز الدائم في جميع تفاصيل المباريات وبشكل مستمر.

"أتطلع لإثبات نفسي في الدوري الإيطالي ومع يوفنتوس، اعتبره تحدياً بالنسبة لي وأعتقد أن بإمكاني النجاح فيه، لكن الأمر ليس سهلاً على الإطلاق".

يذكر أن يوفنتوس تعاقد مع دي ليخت هذا الصيف مقابل حوالي 85 مليون يورو متفوقاً على برشلونة وباريس سان جيرمان أبرز المهتمين بخدماته.