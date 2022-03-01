دي ليخت حزين لرحيل رونالدو عن يوفنتوس

عبر النجم الدولي الهولندي ماتيس دي ليخت عن حزنه جراء رحيل زميله السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو عن يوفنتوس صوب مانشستر يونايتد صيف السنة الماضية.

وقرر الفائز بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات مغادرة يوفي في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفي في أغسطس المنصرم عائداً إلى فريقه الأسبق مانشستر يونايتد.

وقال دي ليخت في تصريحات إعلامية: "خسرنا رونالدو قبل نهاية السوق الصيفي، وبرحيله خسرنا 30 هدفاً في الموسم.

"لم يكن بمقدور النادي التعاقد مع لاعب مثل (دوشان) فلاهوفيتش لأن صفقة رونالدو حُسمت في الساعات الأخيرة من السوق.

"لذلك كان فريقنا يفتقر لمهاجم فذ في بداية الموسم."

يذكر أن يوفنتوس عوض "صاروخ ماديرا" البالغ من العمر 37 عاماً بضم النجم الصربي الشاب فلاهوفيتش الذي أتم عامه الـ 22 في شهر يناير الماضي.