دي ليخت: ظننت أني لا أقهر لكن الوضع مختلف الآن

يبقى لقب دوري أبطال أوروبا دائماً حلماً يطارده يوفنتوس منذ سنوات طويلة، لذلك تخلى الفريق أخيراً عن سياسة التعاقدات المجانية وبدأ ينفق بشكل كبير بغية شراء نجوم من العيار الثقيل لتحقيق اللقب الغائب عن خزائنه منذ أكثر من عقدين.

وأنفق يوفي 75 مليون يورو لشراء ماتيس دي ليخت، قائد وقلب دفاع أياكس بعد صراع مع كبار أوروبا ليمنح الصلابة الكافية للخط الخلفي، لكن انطلاقة الهولندي الشاب لم تكن على قدر التطلعات ليصفه البعض "بالفقاعة".

وظهر دي ليخت بشكل سيء في مبارياته الأولى مع فريق السيدة العجوز قبل أن يتحسن أخيراً.

وكشف النجم الصاعد عن معاناته في الدوري الإيطالي حينما اعتبرف بأنه يفتقد الثقة بالنفس.

وقال دي ليخت في تصريحات موقع "كالتشيوميركاتو" الإيطالي: "أعرف أني لست في أفضل حالاتي، في أياكس كنت أشعر بأني لا أُقهر، لكن الآن أفتقد الثقة بالنفس.

"أتمنى أن أسترد عافيتي مع اللعب بانتظام. ما يمكنني فعله هو بذل جهد أكبر والتعلم من زملائي. أنا في فريق جديد ومع زملاء جدد وربما أحتاج لوقت للتأقلم".

وكان المدرب ماوريتسيو ساري مدرب يوفنتوس يريد منح دي ليخت وقتاً للتأقلم مع الأجواء الجديدة، لكنه اضطر للاعتماد عليه سريعاً بعد الإصابة الخطيرة للمدافع المخضرم جيورجيو كييليني.