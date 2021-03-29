دي ليخت متفائل بعودة فان دايك قبل اليورو

يأمل الهولندي ماتيس دي ليخت مدافع يوفنتوس أن يكتمل شفاء مواطنه فيرجيل فان دايك وزميله في قلب دفاع منتخب هولندا، قبل انطلاق بطولة يورو 2020، التي تقام من 11 يونيو إلى 11 يوليو القادمين.

وكان فان دايك نجم ليفربول أصيب في أكتوبر الماضي في مباراة ديربي ميرسيسايد بين ليفربول وإيفرتون، وأجرى جراحة في الرباط الصليبي للركبة.

وقال دي ليخت في تصريحات نقلها موقع "جول" بنسخته الفرنسية، أن فان دايك يتحسن بدنياً ويواصل تدريبات العلاج الطبيعي والتأهيل، حتى يمكنه اللحاق بالبطولة.

وكانت أغلب التساؤلات خلال الأسابيع الأخيرة عما إذا كان بمقدور قائد المنتخب الهولندي العودة إلى «المستطيل الأخضر» والمشاركة في مباريات يورو 2020.

وأبدى دي ليخت تفاؤله الشديد، بإمكانية عودة فان دايك إلى كامل لياقته البدنية والفنية، وقال: "المدرب فرانك دي بوير عقد اجتماعاً حضره فان دايك، وبدا منتعشاً وفي حالة جيدة، لكن لم أشأ أن أسأله حتى لا أزيد الضغوط على كاهله، أستطيع أن أقول أن ذهنه كان صافياً وبدا هادئاً، وهذا الهدوء والبعد عن التوتر مطلوبان، لأنهما يساعدانه على الشفاء التام".

وقال دي ليخت: "فان دايك هو من يقرر ما إذا كان بمقدوره المشاركة في يورو 2020، وإذا لم يستطع ذلك، فهناك لاعبون آخرون يمكنهم أن يحلوا محله".

وذكر دي ليخت بعض الأسماء مثل دالي بليند (أياكس)، وستيفان دي فراي (إنتر ميلان)، وإن كان هذا الأخير أصيب بفيروس كورونا، واستبعد من مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، وهناك خيارات أخرى أمام المدرب، لكن الأمل ما زال قائماً بالنسبة لإمكانية لحاق فان دايك بالبطولة.

وعندما سأل أحد الصحفيين، دي ليخت عن اللاعب الذي يفضل اللعب بجواره في قلب دفاع المنتخب، أجاب: "هذه مسألة لا تعنيني على الإطلاق، المدرب هو الذي يقرر من يلعب بجواري، يتوقف الأمر على طبيعة المنافس الذي نواجهه، لأن الخيارات كثيرة، وعلينا أن نحترم في النهاية وجهة نظر المدرب".

ويستهل منتخب هولندا مبارياته في يورو 2020 بمواجهة نظيره الأوكراني في 13 يونيو في أمستردام.