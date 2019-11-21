دي ليخت يرد على تصريحات كلايفرت

نفى ماتيس دي ليخت مدافع يوفنتوس التقارير التي تحدثت حول ندمه على الانضمام ليوفي وتفويت فرصة الانتقال لبرشلونة في الفترة الماضية.

ورد الدولي الهولندي على ما نشر على لسان مواطنه باتريك كلايفرت، نجم البارسا السابق، والذي قال أن المدافع الشاب نادم على اختيار البيانكونيري.

وصرح دي ليخت لشبكة "فوتبول بريمير" الهولندية قائلاً: "لست نادماً على الانتقال ليوفنتوس، هذه حقيقة، الصحف تكتب الكثير من الأشياء دائماً.

"لو أن شخصاً مثل كلايفرت قال شيئاً مثل هذا، قد يبدو الأمر حقيقياً، لكنه حقاً مجرد افتراض شخصي بحت منه".