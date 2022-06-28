دي ليخت يريد مغادرة يوفنتوس صوب تشيلسي

أكدت شبكة "سكاي إيطاليا" أن يوفنتوس مستعد لبيع النجم الدولي الهولندي ماتيس دي ليخت الذي يرغب بدوره في الانتقال إلى تشيلسي.

وكان يوفي يمني النفس في بيع المدافع مقابل 100 مليون جنيه استرليني قيمة الشرط الجزائي لفسخ عقده، إلا أن لن يمانع التخلي عنه مقابل 70 مليون جنيه.

ويعد الألماني توماس توخيل مدرب البلوز من أبرز المتابعين لصاحب الـ 22 عاماً، لدرجة جعلته يطالب إدارة النادي اللندني بجلبه هذا الصيف.

ويتقاضى دي ليخت حالياً مع يوفنتوس 200 ألف جنيه أسبوعياً، وهي قيمة لن يواجه تشيلسي صعوبات في عرض أكثر منها.

يذكر أن النادي اللندني بدأ التحرك في سوق الانتقالات لتدعيم خطه الخلفي عقب رحيل النجمين أندرياس كريستينسن وأنتونيو روديغر بعد انتهاء عقديهما.