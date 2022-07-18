دي ليخت يصل ميونيخ للتوقيع مع بايرن

وصل النجم الدولي الهولندي ماتيس دي ليخت إلى ميونيخ مساء اليوم الاثنين للتوقيع على عقد انتقاله إلى بايرن قادماً من يوفنتوس في صفقة تصل قيمتها لنحو 80 مليون يورو.

وبات المدافع البالغ من العمر 22 عاماً مستعداً لأخذ خطوة جديدة في مسيرته بعد 3 مواسم قضاها في صفوف فريق السيدة العجوز.

واستفاد الهولندي الصاعد من تجربة اللعب إلى جانب النجمين جيورجيو كييليني وليوناردو بونوتشي وتعلم منهما الشيء الكثير ليكتسب خبرة سيستفيد منها بالتأكيد مع العملاق البافاري.

وكشفت تقارير خلال الساعات الأخيرة بأن دي ليخت سيوقع على عقدٍ يمتد لـ 5 مواسم مع بايرن ميونيخ سيتقاضى بموجبه 10 ملايين يورو سنوياً إضافة للمكافآت أي أقل بقليل من الـ 11 مليون يورو التي كان يحصل عليها في تورينو.

وخاض نجم الدفاع 117 مباراة مع يوفنتوس في جميع البطولات وساهم في فوزه بألقاب الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا وكأس السوبر الإيطالي.