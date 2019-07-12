دي ليخت يغيب عن أياكس تحضيراً لانتقاله إلى يوفنتوس

كشفت تقارير هولندية اليوم أن ماتياس دي ليخت نجم دفاع أياكس لن ينضم للمعسكر التحضيري الخاص بالموسم الجديد.

جاء هذا وفقاً لصحيفة "دي تيليغراف" الهولندية والتي أكدت أن النجم الشاب يسعى خلال هذه الأيام لحسم صفقة انضمامه ليوفنتوس.

وذكرت الصحيفة أن دي ليخت لن يسافر لمعسكر الفريق الذي يقام في النمسا وسيبقى في منزله، لكن أياكس لم يؤكد هذه الأنباء بعد.

وكان اللاعب قد توصل لاتفاق مع يوفي لكن الأخير لم ينجح في إقناع أياكس بشروطه بعد.

ويسعى النادي الهولندي للحصول على 75 مليون يورو، لكن يوفنتوس قدم 65 مليون فقط.

يذكر أن برشلونة كان قد توصل لاتفاق مع أياكس قبل أسابيع على ضم دي ليخت، لكن البنود الشخصية وقيمة عمولة وكيله كانت سبب فشل الصفقة.