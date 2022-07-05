دي ليخت يوافق على الانتقال إلى بايرن ميونيخ

أصبح بايرن ميونيخ الوجهة الأقرب للنجم الدولي الهولندي ماتيس دي ليخت مدافع يوفنتوس عوضاً عن تشيلسي الذي ينافس على توقيعه أيضاً.

ودخل النادي الإنجليزي في مفاوضات مع يوفي خلال الأيام الماضية من أجل المدافع الشاب، لكن "سبورت 1" قالت أن الهولندي وافق شفهياً على الانتقال إلى ميونيخ هذا الصيف.

وكان البيانكونيري قد سبق بايرن في اقتناص دي ليخت من أياكس في صيف عام 2019، لكن اللاعب يبدو في طريقه لارتداء القميص البافاري بعد انتظار دام 3 أعوام.

وأبقى حسن صالحميديتش المدير الرياضي في النادي الألماني على خطوط الاتصال مع اللاعب الهولندي، وهو أمر أثار إعجاب الأخير.

يذكر أن السعر الذي سيطلبه النادي الإيطالي ما زال مجهولاً بالنسبة لإدارة بايرن ميونيخ، علماً بأن سعر دي ليخت الحالي يبلغ لنحو 70 مليون يورو وفقاً مع "ترانسفير ماركت".