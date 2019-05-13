دي ماتيو: من الصعب أن يفرط تشيلسي بهازارد

يرى روبرتو دي ماتيو مدرب تشيلسي السابق أن رحيل النجم إيدين هازارد سيكون صعباً.

وتشير التقارير إلى أن الدولي البلجيكي سينتقل إلى ريال مدريد خلال الصيف بناء على رغبة اللاعب.

وقال المدير الفني الإيطالي لشبكة "سكاي سبورتس": "سيكون من المؤسف لأي فريق كبير خسارة لاعب كبير بحجم هازارد.

"لكني لا أعتقد أن تشيلسي سيسمح بهذا الأمر نظراً لعقوبة فيفا الراهنة، والنادي لن يتخلى عن أي لاعب يحتاجه.

"مع ذلك، أتفهم رغبة هازارد بتجربة بطولة جديدة وفريق جديد بعد قضاء سنين طويلة في تشيلسي.

"لكنه ما زال يرتبط بعقد ساري، في نهاية الأمر على الأطراف المعنية الاجتماع لإيجاد حل يرضي الجميع".