دي مارزيو يستبعد رحيل ماني عن ليفربول

يرجح خبير الانتقالات الإيطالي الموثوق جيانلوكا دي مارزيو بقاء الهداف الدولي السنغالي ساديو ماني مع ليفربول الموسم القادم.

وساهم هداف الريدز في فوز منتخب بلاده الأسبوع الماضي بلقب كأس الأمم الإفريقية 2021 بعد تسجيله ركلة الجزاء الحاسمة التي منحت السنغاليين اللقب لأول مرة.

وأثيرت تقارير تشير إلى أن صاحب الـ 29 عاماً يدرس الرحيل عن ليفربول ويفكر بحزم حقائبه صوب ريال مدريد أو برشلونة.

وقال دي ماريزيو في تصريحات إعلامية: "لا أعتقد أن ساديو سيرحل عن ليفربول، ريال مدريد سيتعاقد مع كيليان مبابي، ولديهم أيضاً كريم بنزيمة، فيما يريد برشلونة إيرلينغ هالاند، لكن الكتالونيين ليس لديهم المال الكافي على الأرجح.

"بالنظر لوضعية البارسا المالية، لن يتمكنوا من ضمه، ليفربول يريد أن يطور صفوفه وقد تعاقد مع لويس دياز من أجل تحقيق ذلك، أعتقد أن ماني سيستمر حتى يكون جزءاً من مخططاتهم.

"سيقفز برشلونة سريعاً بالطبع لاستغلال فرصة استقطاب ساديو من أجل إعادة أمجاد الماضي."