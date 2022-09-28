دي ماريا يحدد مصيره مع يوفنتوس

واجه يوفنتوس صعوبات كبيرة قبل أن ينجح في ضم النجم الدولي الأرجنتيني آنخيل دي ماريا خلال سوق الانتقالات الصيفي الماضي.

وتكللت مثابرة يوفي في استقطاب الجناح المخضرم بالنجاح في نهاية الأمر بعدما بدا أن اللاعب سينتقل إلى برشلونة عقب انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان.

وأصر صاحب الـ 34 عاماً على التوقيع مع النادي الإيطالي لموسم وحيد، ورغم سعادته بالتواجد في تورينو، لا يبدو أن نجم ريال مدريد ومانشستر يونايتد السابق يعتزم البقاء في ملعب آليانز لفترة أطول.

دي ماريا يريد الرجوع إلى الأرجنتين العام القادم

اعتاد اللاعبون الأرجنتينيون بشكلٍ عام على إنهاء مسيرتهم الاحترافية في بلادهم، وهو أمر يبدو آنخيل عازماً على تكراره.

يذكر أن يوفنتوس عانى من بداية كارثية للموسم الجديد، ليجد نفسه في المركز الثامن على سلم ترتيب الدوري الإيطالي بفارق 7 نقاط عن نابولي وأتالانتا صاحبي الصدارة.

كما خسر البيانكونيري مباراتيه الأوليين في بطولة دوري أبطال أوروبا وبات تأهله للدور الثاني معقداً للغاية.