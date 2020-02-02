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دي ماريا يفضل ميسي على رونالدو

منشور 02 شباط / فبراير 2020 - 05:53
صورة أرشيفية لدي ماريا وميسي
صورة أرشيفية لدي ماريا وميسي

أكد الأرجنتيني آنخيل دي ماريا أن مواطنه ليونيل ميسي هو الأفضل في العالم، عند سؤاله عن المقارنة بين ميسي وكريستيانو رونالدو، خاصة أنه لعب مع الثنائي في فترات سابقة من مسيرته.

وقال دي ماريا في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية، السبت: "ليو ميسي هو الأفضل، لكن كريستيانو رونالدو وحش أيضاً، مع قوته وأهدافه".

وسبق لنجم باريس سان جيرمان اللعب رفقة رونالدو في ريال مدريدـ كما شارك كثيراً مع ميسي أثناء تواجد الثنائي في تشكيلة منتخب الأرجنتين.

وأشاد الجناح اللاتيني بقدرات زميليه نيمار دا سيلفا وكيليان مبابي، واصفاً الأول بأنه يلعب مثل الساحر، بينما الآخر لا يتوقف عن التسجيل.

Via SyndiGate.info


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