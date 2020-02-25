دي ماريا يقترب من دخول تاريخ الدوري الفرنسي

يقترب آنخيل دي ماريا جناح باريس سان جيرمان، من تحطيم سجله الشخصي بصناعة الأهداف خلال موسم واحد بالدوري الفرنسي بعد وصوله إلى 14 صناعة بعد 26 مرحلة.

والدولي الأرجنتيني هو أكثر لاعب صناعة للأهداف بعد مرور 26 مرحلة في الدوري الفرنسي منذ موسم 2006-2007 بواقع 14 هدفاً.

ووفقاً لـ "راديو مونتي كارلو" الفرنسي، يقترب دي ماريا من تحطيم رقمه القياسي الخاص موسم 2015-2016 بالوصول إلى صناعة 18 هدفاً وهو أفضل موسم للاعب في الليغ 1 بالتساوي مع جيروم روثان مع موناكو في موسم 2002-2003.

وأوضحت الإذاعة أنه منذ 2007 حتى الآن نجح 3 لاعبين في صناعة 15 هدف أو أكثر في موسم واحد بالدوري الفرنسي.

فصنع مارفين مارتن 17 هدفاً مع سوشو موسم 2010-2011 يليه ديميتري باييه في 2014-2015 بصناعة 16 هدفاً رفقة مرسيليا ثم دي ماريا في 2015-2016 بصناعة 18 هدفاً مع باريس سان جيرمان.

يذكر أن دي ماريا يمتلك فرصة كبيرة لتجاوز سجله السابق في الـ 12 مباراة المتبقية من الدوري الفرنسي.