دي ماريا يقرر الرحيل عن باريس سان جيرمان

يخطط النجم الدولي الأرجنتيني آنخيل دي ماريا الرحيل عن باريس سان جيرمان بعد انتهاء الموسم الجاري، وفقاً لصحيفة "آس" الإسبانية.

وينتهي عقد صاحب الـ 33 عاماً مع النادي الباريسي في صيف العام الحالي، ولا يبدو أنه يرغب بالتوقيع على تمديد يبقيه في ملعب بارك دي برانس لفترة أطول.

كما أن خروج الفريق المبكر من دوري أبطال أوروبا دفع نجم مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق للإصرار على الرحيل.

ويترقب دي ماريا نهاية الموسم حتى يصبح لاعباً حراً كونه يرغب بالعودة إلى بنفيكا البرتغالي الذي بزغ نجمه معه خلال الفترة ما بين عامي 2007 و 2010.

يذكر أن الأرجنتيني شارك في 25 مباراة مع باريس سان جيرمان هذا الموسم في جميع المسابقات حتى الآن وزار الشباك 3 مرات فقط، فيما صنع 5 أهداف أخرى.