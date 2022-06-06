دي ماريا ينتظر برشلونة قبل التوقيع ليوفنتوس

رغم اقترابه من التوقيع على عقدٍ مع يوفنتوس، يترقب النجم الدولي الأرجنتيني آنخيل دي ماريا تقدم برشلونة بعرضٍ رسمي لضمه خلال الساعات المقبلة.

وبات صاحب الـ 34 عاماً لاعباً حراً هذا الصيف بعد وصول العقد الذي يربطه بباريس سان جيرمان إلى نهايته.

وسعى مسؤولو يوفي سريعاً لتأمين توقيع النجم المخضرم نظراً للإضافة المهمة التي يبدو قادراً على منحها للفريق الذي عانى كثيراً الموسم الماضي.

لكن لدى دي ماريا طموحات أخرى وفقاً لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية الصادرة من كتالونيا، والتي أشارت إلى أن اللاعب ينتظر مكالمة من البارسا.

وسبق للأرجنتيني ارتداء قميص الغريم التقليدي ريال مدريد في السابق والذي رحل عن صفوفه عام 2014 صوب مانشستر يونايتد.

وستكشف الساعات المقبلة عن مصير الجناح المتألق الذي يبدو أقرب لارتداء قميص البيانكونيري أكثر من أي خيار آخر.