دي ماريا يوافق على ارتداء قميص يوفنتوس

وافق النجم الدولي الأرجنتيني آنخيل دي ماريا على ارتداء قميص يوفنتوس بدءاً من الموسم القادم وفقاً لتقارير تناقلتها وسائل الإعلام اليوم الاثنين.

وسيصبح الجناح المخضرم لاعباً حراً مع انتهاء الشهر الجاري جراء وصول العقد الذي يربطه بباريس سان جيرمان إلى يومه الأخير.

وتم الاتفاق بين النادي واللاعب على عقدٍ لمدة موسم واحد سيتقاضى الأرجنتيني بموجبه 7 ملايين يورو مع إمكانية التمديد لعامٍ آخر.

ويسعى دي ماريا لمواصلة اللعب على أعلى المستويات تمهيداً للمشاركة مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم قطر 2022.

يذكر أن صاحب الـ 34 عاماً خاض 31 مباراة مع باريس سان جيرمان الموسم الماضي بجميع المسابقات سجل خلالها 5 أهداف وصنع 9 أهداف أخرى.