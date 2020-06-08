دي يونغ: إذا نصحك ميسي عليك الاستماع له

أكد فرينكي دي يونج لاعب وسط برشلونة أنه عندما يقدم له زميله ليونيل ميسي "نصيحة"، فإنه يقتصر على "الاستماع"، لأنه "أفضل لاعب في العالم"، ويدرك "الأشياء الصغيرة التي تحدث الفارق".

وأوضح الهولندي أن الضغوط الملقاة على عاتق البارسا "كبيرة للغاية"، لكنه "يحب" هذا الطموح "للعب بشكل جيد وكسب كل شيء".

وقال نجم أياكس السابق: "إذا تحدث ليو ميسي، وأعطاك النصيحة، تقبلها، في بعض الأحيان يقول لك أنه يجب أن تتواجد في العمق أكثر أو على أحد الجانبين، إنها أشياء صغيرة لكنها تصنع الفارق".

وأشار دي يونغ، إلى أن فريقه السابق أياكس وبرشلونة "متشابهان للغاية في طريقة رؤيتهما لكرة القدم"، موضحاً أنه يشعر بالارتياح، حيث قال: "أنا سعيد للغاية هنا، اللعب في برشلونة كان حلماً منذ أن كنت صغيراً لأنه النادي المفضل لدي خارج هولندا".