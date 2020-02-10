دي يونغ: الحكم ظلم ميسي

أعرب النجم فرينكي دي يونغ لاعب وسط برشلونة عن سعادته بفوز فريقه على ريال بيتيس في لقاء المرحلة الـ 23 من الدوري الإسباني.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها الهولندي وأكد خلالها أن الحكم ظلم فريقه في عدم احتساب ركلة جزاء بالنهاية، وتطرق للحديث عن علاقته بليونيل ميسي وطريقة لعب القائد الأرجنتيني.

وقال دي يونغ: "أعتقد أنها كانت واحدة من أفضل مباريات الفريق عقب المعاناة التي مر بها في الأشهر الأخيرة، لكنها لم تكن الأعظم على الإطلاق.

"كان من المهم للغاية بالنسبة لنا أن نحقق الفوز والأمور لم تكن سهلة بالرغم من أننا كنا نستطيع التسجيل في النهاية، وميسي له ركلة جزاء واضحة لم يتم احتسابها.

"كانت مباراة جيدة بالنسبة لي لكن لدي القدرة على التطور في المباريات المقبلة، الفريق الآن جاهز لخوض منافسات دوري أبطال أوروبا".

وأكمل: "اللعب بجانب ميسي يجعل الأمور أسهل فهو يمنحك الكرات في المساحة، ولا يحتاج لتكون رابط خاص معك لفعل ذلك".

وأنهى تصريحاته: "كان علينا أن نفوز ففارق الثلاث نقاط من الممكن تعويضه أمام ريال مدريد في مواجهتهم، وخسارة الكأس كانت صعبة علينا لأنها جاءت في الدقيقة الأخيرة، وكنا نستحق المزيد لكن علينا أن ننظر للأمام".

يذكر أن مباراة الأمس كانت قد شهدت تقدم بيتيس مرتين قبل أن يقلب برشلونة النتيجة في النهاية ويفوز بثلاثة أهداف لهدفين.