دي يونغ جاهز لمواجهة برشلونة وأوساسونا

خاض برشلونة مرانه قبل الأخير، الخميس، استعداداً لمواجهة أوساسونا السبت، ضمن المرحلة الثالثة من الدوري الإسباني.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن فرينكي دي يونغ، لاعب وسط البارسا، خاض التمرينات بشكل طبيعي، بعد غيابه عن مران الأربعاء، وأصبح جاهزاً تماماً لخوض المواجهة أمام أوساسونا.

في ذات السياق، تدرب جونيور فيربو منفرداً، ويبدو أنه لن يكون جاهزاً للمباراة، في حين استمر غياب الثلاثي ليونيل ميسي ولويس سواريز وعثمان ديمبيلي بداعي الإصابة.

واستدعى إيرنيستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، الثلاثي إينياكي بينا، وآبيل رويز، وآنسو فاتي من فريق برشلونة B للتدرب مع الفريق الأول.