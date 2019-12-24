دي يونغ: لم أقدم أفضل ما لدي في برشلونة بعد

وعد النجم فرينكي دي يونغ لاعب وسط برشلونة المنضم الصيف الماضي من أياكس جماهير الفريق الكتالوني بتقديم مستويات أفضل في الفترة القادمة.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها لصالح صحيفة "دي تيليغراف" وأكد خلالها أن الفارق بين البارسا وأياكس لم يكن بالكبير.

وقال الدولي الهولندي: "توقعت بالفعل ومن قبل الصفقة ألا تكون خطوة انضمامي من أياكس لبرشلونة بهذا الحجم.

"وصلنا لمستويات مذهلة الموسم الماضي بسبب جودة الفريق وهنا في برشلونة يوجد المزيد من الجودة مثل ليونيل ميسي ولويس سواريز وسيرجيو بوسكيتس، بالرغم من كل هذه الأسماء لم أشك للحظة في قدرتي على القيام بالخطوة.

"أظهرت جودتي وقدراتي في العديد من المناسبات لكن لدي القدرة بشكل عام على الظهور بشكل أفضل، حتى الآن لم أقدم أفضل مما قدمته في أياكس".

وأنهى تصريحاته بالحديث عن الإقصاء من دوري أبطال أوروبا: "الخروج لم يكن عادلاً، أقصينا ريال مدريد ويوفنتوس وبالأداء الذي قدمناه أمام توتنهام كان يجب أن نبلغ نهائي البطولة، في ذلك الوقت كان العام 2019 سيكون مثالياً بالنسبة لنا".

يذكر أن أياكس كان قد ودع البطولة بهدف في اللحظات الأخيرة أمام توتنهام سجله لوكاس مورا في لقاء الإياب.