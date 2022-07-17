دي يونغ: مستعد لترك برشلونة من أجل هذا الفريق

كشف النجم الدولي الهولندي فرينكي دي يونغ عن الفريق الوحيد الذي سيكون مستعداً لترك برشلونة من أجله وفقاً لصحيفة "سبورت" الإسبانية.

وقالت الجريدة الكتالونية أن لاعب خط وسط أياكس السابق سيوافق على الرحيل عن البارسا صوب العملاق الألماني بايرن ميونيخ.

ويعد الهولندي هدفاً رئيسياً لمانشستر يونايتد هذا الصيف، إضافة لتشيلسي الذي سعى لضمه في أكثر من مناسبة.

لكن النجم البالغ من العمر 25 عاماً شدد على رغبته بالبقاء في برشلونة، لكن إن اضطر للرحيل فستكون وجهته الوحيدة هي ميونيخ.

ويسعى النادي الكتالوني لبيع دي يونغ بشدة هذا الصيف كونه سيجلب أموالاً طائلة ستخفف من وطأة الأزمة الاقتصادية التي ضربته خلال السنوات الأخيرة.