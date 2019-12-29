دي يونغ: المستوى في إنجلترا أعلى منه في إسبانيا

أكد فرينكي دي يونغ، نجم وسط برشلونة، أن نسق الدوري الإنجليزي أعلى من نظيره الإسباني مشيراً إلى أنه لم يتوقع ذلك حينما كان لاعباً في أياكس.

وقال الهولندي في تصريحات لصحيفة "ميرور" البريطانية: "كنت أعتقد أن الدوري الإسباني هو الأقوى على الإطلاق وذلك بسبب سيطرة فرقه على البطولات القارية.

"في السنوات الماضية أصبح الدوري الإنجليزي أقوى، لكن لو تحدثنا عن المهارات فالليغا أفضل وربما يكون ذلك بسبب قلة الحدة الموجودة في المباريات. لكن البريميير ليغ في مستوى أعلى".

وكان رونالد كومان، المدير الفني لمنتخب هولندا، قد تحدث في وقت سابق حول رفض دي يونغ عرضاً من مانشستر سيتي.

وقال كومان: "تحدثت كثيراً مع بيب (غوارديولا مدرب سيتي) حول اسمين هما ماتياس دي ليخت ودي يونغ وكان غوارديولا مولعاً بمعرفة المزيد حول فرينكي.

"فرينكي أحد أفضل المواهب الصاعدة في خط الوسط لديه قدرات خاصة في التعامل مع الكرة كما أن تمريراته ساحرة وغير متوقعة".

كما أشاد به مدرب برشلونة، إيرنيستو فالفيردي، مؤكداً أن لديه قدرة كبيرة على تغطية مساحات هائلة في الملعب، لكنه طلب منه المزيد في الشق الهجومي.

يذكر أن دي يونغ لم يغب عن أي مباراة لبرشلونة هذا الموسم حتى الآن.