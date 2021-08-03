دي يونغ واثق من بقاء ميسي مع برشلونة

عبر لاعب وسط برشلونة فرينكي دي يونغ عن ثقته في تجديد عقد زميله القائد النجم ليونيل ميسي هذا الصيف.

وانتهى عقد الهداف الأرجنتيني نهاية الشهر قبل الماضي ليصبح لاعباً حراً، إلا أنه وافق على التجديد لخمسة مواسم على أن يتقاضى نصف ما كان يحصل عليه في عقده السابق.

إلا أنه لا يستطيع التوقيع على العقد الجديد رسمياً إلا بعد تخفيض فاتورة أجور النادي بشكل يتوافق مع تعليمات الدوري الإسباني.

ماذا قال دي يونغ عن ميسي ؟

وقال دي يونغ عن زميله لصحيفة "سبورت" الصادرة من كتالونيا: "لعب وفاز ببطولة كوبا أميركا مع منتخب الأرجنتين وانتهت المنافسات في 11 من الشهر الماضي.

"من الطبيعي أن يقضي عطلته حالياً، لكني أتمنى أن يعود إلينا قريباً."

وختم بقوله: "إنه أفضل لاعب في العالم، وبدونه هنا، سيكون الأمر صعباً".