دي يونغ يرفض مغادرة برشلونة مجدداً

شدد لاعب خط وسط الدولي الهولندي فرينكي دي يونغ على رغبته بالاستمرار مع برشلونة وعدم الرحيل في ظل إصرار مانشستر يونايتد على التعاقد معه.

وأعلم صاحب الـ 25 عاماً إدارة البارسا بقراره مع أن النادي كان يخطط لبيعه من أجل توفير السيولة المالية التي يحتاجها لجلب تعاقدات جديدة تناسب المدير الفني تشافي هيرنانديز.

لكن النجم الهولندي غير راضٍ عن عدم حصوله على أجوره التي قرر النادي تأجيل دفعها لموسمين ماضيين.

ماذا قال دي يونغ لبرشلونة؟

وقال خبير الانتقالات الإيطالي فابريتسيو رومانو: "أعلم وكيلا دي ليخت، علي دورسون وحسن سيتينكايا إدارة برشلونة بأن موكلهما لا يفكر بالرحيل.

"وأن اللاعب وممثليه لن يوافقوا على أي تخفيض في الأجور أو الدخول في مفاوضات تخص هذا الأمر."

"كما يعلم مانشستر يونايتد بهذه التطورات ليصبح مستقبل الصفقة مجهولاً."