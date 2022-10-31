دي يونغ يتشبث بالبقاء في برشلونة رغم اهتمام مان يونايتد وتشيلسي

يواصل النجم الدولي الهولندي فرينكي دي يونغ لاعب خط وسط برشلونة تمسكه بالبقاء في ملعب كامب ناو رغم التقارير التي ربطته مراراً بالانتقال إلى مانشستر يونايتد أو تشيلسي.

وسعى الهولندي الآخر إيريك تين هاغ مدرب يونايتد لجلب صاحب الـ 25 عاماً إلى مانشستر خلال سوق الانتقالات الصيفي المنصرم قبل أن يوجه أنظاره صوب البرازيلي كاسيميرو الذي جرى التعاقد معه في صفقة ضخمة من ريال مدريد.

دي يونغ لا يفكر بترك برشلونة إلا صوب تشيلسي

وشددت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن لاعب وسط أياكس السابق لا يفكر بحزم حقائبه وترك البارسا في شهر يناير المقبل والرحيل في فترة صعبة يمر بها الفريق بشكلٍ عام.

لكن تشيلسي يبدو خياراً وارداً للنجم الهولندي في ظل مشاركة البلوز في النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويشعر دي يونغ أنه قادر على لعب دور رئيسي في برشلونة الذي يمر بمرحلة انتقالية تبشر باقتراب مسيرة بعض النجوم الكبار في صفوفه على غرار سيرجيو بوسكيتس.