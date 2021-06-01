دي يونغ يرشح فرنسا للفوز ببطولة يورو 2020

قال فرينكي دي يونغ نجم خط وسط برشلونة، المشارك في معسكر منتخب هولندا في البرتغال، للاستعداد لبطولة يورو 2020 أنه يعتبر منتخب فرنسا المرشح الأوفر حظاً للفوز بالبطولة.

وصرح دي يونغ لقناة التليفزيون الهولندية (إن أو إس) بأن: «منتخب فرنسا هو المرشح الأبرز بفضل لاعبيه، ولأنه بطل العالم الحالي».

دي يونغ لا يستبعد بلاده من المرشحين للفوز ببطولة يورو 2020

وعن عودة منتخب هولندا للمشاركة في منافسة كبيرة، عقب عدم التأهل ليورو 2016 ومونديال 2018، قال نجم البارسا: «لسنا المرشح الأبرز، لكننا من المنتخبات التي لديها إمكانية، إذا سارت كل الأمور معها على نحو جيد».

وأكد دي يونغ: «لدينا مجموعة ذات مستوى مرتفع، نحن فريق قوي، وما زال أمامنا الوقت الكافي للاستعداد».

وأشار إلى أن المشاركين في معسكر منتخب هولندا يتدربون ويشاهدون الكثير من الفيديوهات، ويتحدثون فيما بينهم، ويقضون اليوم بأسره مع بعضهم البعض.

وواصل: «أشعر أني على ما يرام وبالانتعاش، أحاول فقط الاهتمام بجسدي على أفضل نحو ممكن»، لافتاً إلى وجود الكثيرين حوله لمساعدته.