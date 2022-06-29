دي يونغ يرفض الرحيل عن برشلونة

في تحول مفاجىء، شدد النجم الدولي الهولندي فرينكي دي يونغ على رغبته بالبقاء في برشلونة رغم التقارير التي أفادت باقتراب مانشستر يونايتد الشديد من التعاقد معه.

وقالت تقارير إسبانية أن صاحب الـ 25 عاماً لا يفكر بالعمل تحت إشراف مواطنه إيريك تين هاغ في ملعب أولد ترافورد وإنما يفضل الاستمرار مع البارسا.

وسعت إدارة البلاوغرانا لبيع النجم الهولندي هذا الصيف كونه يعد أحد أعلى اللاعبين قيمة في صفوفه.

ورغم المبالغ الطائلة التي دفعها برشلونة لجلب دي يونغ من أياكس عام 2019 لكن نجم خط الوسط لم ينجح يوماً في تبرير القيمة الضخمة التي استثمرها النادي فيه.

ومع أن الهولندي يتمتع بموهبة لا غبار عليها لكنه لم يتمكن من تأكيد سطوته في ملعب كامب ناو.

وستتجه أنظار مانشستر يونايتد بعد هذا التطور إلى أهداف أخرى وفقاً لصحيفة "إكسبريس" البريطانية أبرزها البلجيكي يوري تيليمانس (ليستر سيتي)، والبرتغالي روبن نيفيش (ولفرهامبتون)، والإنجليزي ديكلان رايس (ويست هام يونايتد)، والصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش (لاتسيو).