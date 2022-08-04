دي يونغ يرفض يونايتد وتشيلسي ويصر على البقاء في برشلونة

يرفض النجم الدولي الهولندي فرينكي دي يونغ لاعب خط وسط برشلونة الرحيل عن النادي هذا الصيف رغم اهتمام مانشستر يونايتد وتشيلسي بخدماته.

ووصل البالغ من العمر 25 عاماً إلى البارسا في صيف عام 2019 قادماً من أياكس مقابل 75 مليون يورو.

وبدا واضحاً منذ قدوم إيريك تين هاغ للإشراف على يونايتد أنه يريد العمل مرة أخرى مع اللاعب الذي تواجد معه في أياكس.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية اليوم الخميس أن دي يونغ يرى أن الوقت الحالي هو الأفضل للبقاء في برشلونة في ظل التعاقدات والثورة الكبيرة التي يقوم بها النادي.

ولا يفكر الهولندي حالياً في مغادرة ملعب كامب ناو وسيعمل بالتالي على رفض أي عروض بغض النظر عن قيمتها.