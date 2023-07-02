"ذا صن": مانشستر سيتي يفكر في ضم فرينكي دي يونغ

يدرس نادي مانشستر سيتي الإنجليزي حاليًا ما إذا كان سيقدم عرضًا لضم فرينكي دي يونغ هذا الصيف من نادي برشلونة، حيث لا يزال بيب جوارديولا حريصًا على تعزيز خط الوسط بعد خسارة سباق التعاقد مع ديكلان رايس أمام آرسنال.

السيتي لم يكن يولي اللاعب الهولندي أهمية في السابق، ولكنه أصبح الآن هدفًا رئيسيًا في الميركاتو الصيفي، ووفقًا لموقع "The Sun"، فإن النادي مهتم بضم دي يونغ في أسرع وقت، ولكن البارسا طلبوا مبلغًا ضخمًا للتخلي عنه يصل إلى 90 مليون جنيه إسترليني.

فرينكي دي يونغ على قائمة اهتمامات مانشستر سيتي هذا الصيف

تشير التقارير في إنجلترا أن المبلغ الذي طلبه برشلونة مقابل التخلي عن دي يونغ هو نفسه المبلغ الذي عرضه السيتي على رايس الأسبوع الماضي، ولكن آرسنال تمكن من الفوز بالصفقة في النهاية بعد أن قدم عرضًا يصل لـ105 ملايين دولار، وهو رقم لم يكن السيتي مستعدًا لدفعه.

وفي الوقت الذي حصل فيه البارسا على إلكاي غوندوغان في صفقة انتقال مجانية بعد انتهاء عقده في ملعب الاتحاد، يتطلع السيتي أن يأتي في المقابل دي يونغ لتعزيز خط الوسط، كما جوارديولا اعترف بأنه أحد أكبر المعجبين بما يقدمه النجم الهولندي.

الجدير بالذكر أن الفيلسوف بيب جوارديولا حاول أن يتعاقد مع فرينكي دي يونغ في عام 2019، ولكن الأخير فضل الانتقال واللعب لصفوف البلوغرانا، ورفض أيضًا عرض للانتقال لصفوف مانشستر يونايتد العام الماضي لنفس السبب.