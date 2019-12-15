ذكريات سيئة لزيدان في فالنسيا لاعباً ومدرباً

يترقب برشلونة تعثر غريمه ريال مدريد أمام مستضيفه فالنسيا قبل الكلاسيكو، وهذا احتمال وارد بالنظر إلى ذكريات زين الدين زيدان السيئة في زياراته إلى ملعب ميستايا.

ويتصدر البارسا، الذي تعادل 2-2 مع ريال سوسييداد أمس السبت، الدوري الإسباني بفارق نقطة واحدة عن ريال قبل أن يواجه فالنسيا اليوم، وقد تؤثر النتيجة في ميستايا، بجانب نتيجة كلاسيكو كامب ناو يوم الأربعاء، في الصراع على اللقب.

واستعرضت صحيفة "آس" ذكريات زيدان كلاعب ومدرب لريال في ميستايا، فمن إجمالي 8 مواجهات لم يحقق الفوز سوى 3 مرات فقط، وخسر 4 مرات، مقابل تعادل وحيد.

وخاض زيدان مباراته الأولى بقميص ريال في الليغا عام 2001 بمعقل الخفافيش، وبخلاف الهزيمة 1-0، عاش الأسطورة الفرنسي يوماً سيئاً بعد رشق حافلة الفريق الملكي بالحجارة عند دخول الملعب.

وبعد انتقاله لمقعد المدرب، خسر زيدان مرتين في ثلاث زيارات إلى ميستايا، بينما حقق فوزاً كبيراً بنتيجة 4-1، وبشكل عام يعد الملعب عقدة لريال وجميع مدربيه في آخر عقد.

وتوضح الصحيفة أن ميستايا ثالث أسوأ ملعب يزوره العملاق المدريدي في العقد الأخير، حيث خسر 3 مرات في آخر 10 زيارات، بينما خسر 7 مرات في بيزخوان معقل إشبيلية، و5 مرات في كامب ناو معقل البارسا في نفس الفترة.