ذكريات سيئة لريال مدريد في سانتياغو بيرنابيو

يعود ريال مدريد لخوض المباريات على ملعب سانتياغو بيرنابيو بعد غياب دام نحو شهر منذ 5 أكتوبر الماضي بالفوز على غرناطة 4-2.

سيخوض ريال يلعب 3 مباريات على التوالي في سانتياغو بيرنابيو أولها اليوم الأربعاء، أمام ليغانيس ثم لقاء يوم السبت أمام ريال بيتيس وبعدها مواجهة غالاتاساراي في دوري أبطال أوروبا.

ويمتلك الملكي ذكريات سيئة حينما يخوض 3 مباريات على التوالي على أرضه آخرها كان في فبراير ومارس الماضي حينما خاض مباراتي كلاسيكو في كأس الملك والدوري الإسباني ثم مباراة أياكس في دوري أبطال أوروبا.

وخسر ريال مدريد وقتها بثلاثية في كأس الملك ليودع البطولة وبعدها تلقى هزيمة أخرى من برشلونة في الليغا ليفقد حظوظه نظرياً على المنافسة في الدوري وأخيراً جاءت الهزيمة برباعية من أياكس ليودع دوري الأبطال.

كما أن ريال مدريد لم ينتصر على بيتيس في آخر زيارتين للأخير في سانتياغو بيرنابيو وخسر بهدف نظيف ثم ثنائية نظيفة.

وجاء توديع البلانكوس لكأس الملك في موسم 2017-2018 حينما خسر من ليغانيس في ربع النهائي على أرضه بهدفين لهدف.

أما سجله في الأبطال على أرضه فهو لا يبشر بخير، فالفريق الملكي لم ينتصر في آخر 3 مباريات بالهزيمة من سيسكا موسكو بثلاثية نظيفة ثم الخسارة من أياكس 4-1 والتعادل بهدفين لمثلهما أمام كلوب بروج.

فهل ينجح الملكي في تجاوز المباريات الثلاثة أم يكون بيرنابيو لعنة جديدة على ريال مدريد؟