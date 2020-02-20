رئيس أتلتيكو مدريد ينفي شائعات رحيل سيميوني

نفى رئيس أتلتيكو مدريد إنريكي سيريزو الشائعات التي تتحدث عن اقتراب رحيل المدرب دييغو سيميوني عن الفريق، مؤكداً استمراره مع نادي العاصمة الإسبانية «لوقت طويل».

وقال سيريزو في مقابلة مع وكالة الصحافة الإسبانية: «في الأيام الماضية، كان يتم الحديث عن أن النادي انتهى، ولكنه رد على ذلك بقوة ضد ليفربول. مشكلة كرة القدم أن هناك أياماً تحصل بها على المجد وأياماً لا.

«الكثيرون قالوا أننا انتهينا، ولكن بعد مباراة كرة قدم أصبحنا منافسين أشداء وأقوياء، فزنا بمباراة أمام منافس صعب لم يخسر منذ 30 مباراة، هذا يؤكد أننا حاضرون باستمرار».

ولدى سؤاله عن مستقبل سيميوني مع الفريق، أجاب: «لدينا مدرب رائع وهو باقٍ معنا لوقت طويل جداً، أؤكد ذلك لكم».