رئيس إنتر يعارض قدوم فيدال

كشف تقرير إيطالي، أمس الأربعاء، عن تراجع إنتر ميلان بشأن تعزيز صفوفه بصفقة من نظيره برشلونة.

وذكرت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت"، أن ستيفين تشانغ رئيس إنتر يقف عائقاً في طريق إتمام صفقة التعاقد مع آرتورو فيدال نجم البارسا.

وأضافت أن رئيس النيراتزوري لا ينوي دفع أموال طائلة للتعاقد مع اللاعبين الذين تزيد أعمارهم عن ثلاثين عاماً.

وتابعت الصحيفة أنه لهذا السبب، لن يحاول بيبي ماروتا الرئيس التنفيذي لإنتر ضم فيدال سواء بشكل نهائي أو حتى على سبيل الإعارة.