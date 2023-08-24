رئيس اتحاد جدة في لندن لحسم صفقة محمد صلاح

صبت إدارة اتحاد جدة (الاتحاد السعودي) جل تركيزها على استقطاب النجم الدولي المصري المتألق محمد صلاح جناح ليفربول.

وكشفت تقارير خلال الساعات الماضية عن سفر رئيس النادي أنمار الحائلي خصيصا إلى لندن لحسم الصفقة مما يؤكد أن المحادثات وصلت لمرحلة متقدمة.

بدورها، أكدت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن بطل السعودية خصص 300 مليون يورو لهذا التعاقد، سيحصل ليفربول على 100 مليون يورو منها نظير بيع اللاعب.

وسيتقاضى "مو" 200 مليون يورو خلال 3 مواسم، أي أنه سيوقع على عقد يمتد حتى صيف عام 2026.

وسينضم صلاح بالتالي إلى زميله السابق البرازيلي فابينيو إضافة للفرنسيين كريم بنزيمة ونغولو كانتي والبرتغالي جوتا في صفوف بطل دوري روشن السعودي.