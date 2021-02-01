رئيس بايرن: التهنئة دليل عدم الخلاف مع آلابا

شدد هيربرت هاينر رئيس بايرن ميونيخ على أنه لا توجد أدنى مشكلة مع المدافع ديفيد آلابا، رغم توقف المفاوضات الخاصة بتمديد عقده، مما يعني أنه سيصبح حراً في الرحيل عن النادي مجاناً في الصيف القادم، وهو مطلوب بالفعل من الآن في أكثر من نادٍ أوروبي كبير، في مقدمتها ريال مدريد وتشيلسي وباريس سان جيرمان.

وقال هاينر في حديث لصحيفة «بيلد آم سونتاج»: "أرسلت إلى آلابا بريداً إلكترونياً هنأته فيه بحصوله على جائزة أفضل لاعب كرة نمساوي في العام المنتهي، وتلقيت منه رداً سريعاً خلال 15 دقيقة، وكان سعيداً جداً بالتهنئة.

"لم نعد نتحدث عن موضوع تمديد العقد، والعلاقة بيننا حسنة، علينا دائماً أن نواجه مثل هذه الأمور بشكل احترافي".

وتطرق هاينر للحديث عن هانزي فليك مدرب بايرن ميونيخ الذي فاز الموسم الماضي بثلاثية الدوري والكأس الألمانيين ودوري الأبطال، وقال أنه مقتنع بأن فليك قادر على الفوز هذا العام ببطولات أخرى، أقربها كأس العالم للأندية: "نقدر عمل المدرب وندين له بالعرفان، لأنه أنجز مهمته بنجاح الموسم الماضي، وسيقودنا إلى المزيد من الألقاب".