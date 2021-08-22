رئيس بايرن متعجب من توافق أجور لاعبي باريس الضخمة مع قوانين يويفا

أبدى رئيس بايرن ميونيخ هيربرت هاينر استغرابه الشديد من الكيفية التي تمكن باريس سان جيرمان من خلالها الالتزام بقوانين اللعب المالي النظيف رغم إنفاقه الضخم هذا الصيف.

وتعاقد النادي الفرنسي مع سيرخيو راموس وجيانلويجي دوناروما وجيني فاينالدوم وجيانلويجي دوناروما وليونيل ميسي وأشرف حكيمي خلال سوق الانتقالات الصيفي الجاري.

ورغم أن معظم هذه الصفقات كانت مجانية، إلا أن رئيس النادي البافاري يحاول فهم الآلية التي اتبعها الباريسي لتغطية الأجور الضخمة لهؤلاء النجوم ضمن الفاتورة الكلية لرواتب لاعبيه.

ماذا قال رئيس بايرن عن باريس سان جيرمان؟

وقال هاينر في تصريحات لمجلة "سبورت بيلد" الألمانية: "ما زلت أحاول فهم كيفية تماشي ما حصل مع قوانين اللعب المالي.

"سنلقي نظرة دقيقة على ما فعله باريس سان جيرمان ليتوافق مع قوانين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).

"نحن نلتزم بهذه المعايير ونتوقع من الأندية الأخرى فعل الأمر ذاته.

"لن أكون متسرعاً في الحكم على باريس، لكن سياسة الشراء لديهم ضخمة للغاية، الأمر لا يتعلق بقيمة الانتقالات، وإنما بالأجور.

"حين اسمع أن ميسي يتقاضى 40 مليون يورو سنوياً، فهذا يعني بالمجمل 80 مليون يورو، ناهيك عن حكيمي وراموس ودوناروما، قيمة رواتبهم الكلية تصبح ضخمة للغاية."